Представители «Спартака» связывались с бывшим тренером московской команды Доменико Тедеско. Стороны обсуждали возможное возвращение специалиста на пост главного тренера красно-белых.
Сейчас «Спартаком» управляет португальский специалист Руй Витория. Под его руководством команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике» в обоих матчах с общим счетом 0:4. В российской Премьер-лиге у красно-белых тоже незавидное положение – только 9-е место. В шести турах «Спартак» потерпел 3 поражения и набрал только 7 очков. Боссы клуба взялись за решение проблемы и планируют снова пригласить Тедеско, сообщает Чемпионат.
- Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год.
- При Витории «Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер.
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