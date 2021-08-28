«Краснодар» принимал казанский «Рубин» в матче шестого тура чемпионата России.
Во время предматчевого представления команд состоялась презентация клубного гимна «Краснодара», написанного Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева. Обещают, что теперь на каждый домашний матч российских турниров черно-зеленые будут выходить под эту музыку.
Чемпионат России
Слуцкий назвал 6 клубов, которые выступили за отмену лимита в РПЛ
- Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы на счету Ионова и Кордобы.
- Ханс Циммер – автор музыки к таким фильмам и мультфильмам, как «Темный рыцарь», «Пираты карибского моря», «Гладиатор», «Король Лев» и другие.
Чемпионат России
4 клуба за отмену лимита, странная идея «Зенита». Итоги совещания РПЛ
Чемпионат России
«Днище». «Локо» поиздевался над Крыховяком – фанаты в гневе