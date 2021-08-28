Бывший врач московского «Спартака» Артем Катулин вспомнил допинговый скандал 2003 года и поделился, почему взял ответственность за произошедшее на себя.

«Если вы помните, решением комиссии мне дали два года дисквалификации, а через год ее сняли. Основной автор этой идеи, некто доктор Щукин, отказался от всех своих слов. Суд признал меня невиновным, установив, что Щукин занимался лжесвидетельством. Но это ничего не изменило. У каждого из нас есть определенный шлейф в жизни. К сожалению, случилось так: я взял все на себя, чтобы как можно быстрее прекратить скандал. В противном случае он приобрел бы грандиозные размеры. Команде он был совершенно не нужен.

Я как главный врач «Спартака», естественно, должен был нести ответственность за то, что позволил такому человеку работать рядом со мной. Хотя я был против. Тренер Чернышов настоял. Тот же Чернышов потом приезжал, извинялся. И Федотов приезжал, извинялся. Но от этого же ничего не меняется. Считаю ли, что Щукин меня тогда подставил? Не считаю – я в этом глубоко убежден. Все доказано в суде, и все об этом знают», – цитирует Катулина «Чемпионат»

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Бромантан был разработан советскими военными медиками для применения в Афганистане для повышения иммунитета и выносливости солдат в условиях жары.

В 2004 году капитан «Спартака» Егор Титов получил годичную дисквалификацию за употребление бромантана. О положительных допинг-пробах других игроков клуба ничего не сообщалось.

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