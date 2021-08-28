Бывший главный тренер «Уфы» Андрей Канчельскис раскритиковал идею генерального директора «Зенита» Александра Медведева о лимите на легионеров. Тот предложил, чтобы клубы, которым нужен иностранный футболист, могли выкупать места у соперников, не испытывающих потребности в легионерах.

«Это наглость со стороны «Зенита» – предлагать выкупать легионеров у небогатых клубов. Так нельзя. Видимо, они хотят окончательно в «ПСЖ» превратиться. Также это напоминает «Милан» и «Манчестер Сити» в свое время.

«Зенит» может любые предложения сейчас выдвигать с таким-то финансированием и ресурсами. Это то же самое, что пойти в атаку на танк с одной винтовкой. Что поделаешь, такая ситуация у нас.

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А на самом деле хватит уже сказочных историй, надо просто развивать футбол. «Газпром» может позволить себе выкупать и закупать кого угодно, но надо реально и рационально смотреть на вещи. Все должны быть в равных условиях», – сказал Канчельскис по сообщению Sport24

На данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8+17»: в заявке восемь иностранцев и 17 игроков с российским паспортом.

В разных вариантах лимит на легионеров действует в чемпионате России с 2005 года.

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