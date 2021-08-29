«Спартак» объявил о трансфере защитника Максимилиано Кофриса из бельгийского клуба «Синт-Трёйден».

«24-летний защитник подписал с нашим клубом долгосрочный контракт и будет выступать под третьим номером», – говорится в официальном твиттере «Спартака». По информации Metaratings, соглашение с Кофрисом рассчитано на 3 сезона.

«Знаю, что «Спартак» – очень большой клуб с богатым прошлым. Город, стадион, история клуба – все впечатляет. И я очень рад быть здесь. Моя цель – помочь клубу стать чемпионом в год своего столетия. Уверен, все здесь этого ждут», – сказал Кофрис после объявления о трансфере.

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В двух последних сезонах чемпионата Бельгии «Синт-Трёйден» финишировал на 12-м и 15-м местах.

В сезоне-2019/20 в Высшей лиге Бельгии выступало 16 команд, в сезоне-2020/21 – 18.

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