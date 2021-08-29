Руководство «Локомотива» хочет заменить главу медицинского департамента как можно быстрее, сейчас проводится отбор кандидатов. Как только найдется подходящий специалист, Алексей Репетюк, нынешний директор медицинского департамента «Локомотива», лишится должности.

Одна из основных причин такого развития событий – история с травмой полузащитника Антона Миранчука, сообщает «Чемпионат»

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев заклеймил Репетюка «иудой», возложив вину за травмы полузащитника на медицинский штаб железнодорожников.

«Локомотив» набрал 12 очков в шести турах и занимает четвертое место в чемпионате РПЛ.

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