В конце августа 2021-го клубы РПЛ обсудили изменение лимита на легионеров. Президент РФС Александр Дюков предложил отменить ограничение: лимит не влияет на результаты сборной. Менеджера поддержали семь клубов – «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Рубин», «Динамо» и «Сочи». Другие выступили против отмены, но за ослабление правила: 10+15 в заявке без ограничения иностранцев на поле. И тут слово взял босс «Зенита» Александр Медведев, который подкинул на обсуждение кое-что необычное.

Медведев предложил установить тариф, по которому можно выкупить место в заявке для иностранца. Команда, которой нужен дополнительный легионер, выкупит место для него у клуба, которому приезжие не нужны.

От предложения тут же забурлило. «Ну, давайте завтра места покупать, еще что-то покупать! Но это же все неправильно», – расстроился президент «Урала» Григорий Иванов.

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Бывший тренер «Уфы» и легенда «МЮ» Андрей Канчельскис вообще возмутился. «Наглость со стороны «Зенита» – выкупать легионеров у небогатых клубов. Так нельзя. «Зенит» может любые предложения сейчас выдвигать с таким-то финансированием и ресурсами. Это то же самое, что пойти в атаку на танк с одной винтовкой. Надо реально и рационально смотреть на вещи. Все должны быть в равных условиях», – заключил Канчельскис.

Андрей Канчельскис Фото: Getty Images

Идею публично поддержал только другой менеджер из «Уфы» – Шамиль Газизов. «Мне интересно, в этом есть зерно. Например, если «Уфа» готова работать с меньшим лимитом, она может продать место другому клубу через РПЛ или РФС, а деньги бы шли команде, которая отдала место. Пусть это будет 50 миллионов рублей за легионерское место. Для маленьких клубов это большой заработок, лучше иметь шесть хороших легионеров», – размышлял Газизов.

У предложения есть несколько очевидных плюсов:

Если топ-клубы в РПЛ получат дополнительные места в заявке для легионеров, русские игроки столкнутся с дополнительной конкуренцией – теперь им придется бороться за возможность играть в лучших клубах.

В результате русским игрокам придется уходить в команды второй восьмерки, которые, скорее всего, и будут продавать слоты. Получится ситуация, как с Дзюбой перед ЧМ-2018: мотивированный Артем ушел в аренду в «Арсенал», добился места в заявке сборной, затащил команду в 1/8 – идеально.

Клубы в нижней части таблицы, кроме финансовой выгоды, получат усиление в виде мотивированных русских игроков, которые не пригодились топам. От этого вырастет уровень чемпионата и его конкурентоспособность.

Топ-клубы получат более стабильный состав. Из-за лимита нет конкуренции для русских – в РПЛ они проходят в основу в любом случае, зато в ЛЧ сразу виден реальный уровень, когда на поле оказывается всего два-три доморощенных игрока. Обмен слотами позволит участникам еврокубков играть дома и в Европе одним составом с реальной конкуренцией.

Артем Дзюба, «Арсенал» Фото: Getty Images

Предложение «Зенита» – даже не что-то новое: та же самая схема с лимитом на иностранцев и торговлей слотами успешно работает в MLS десятилетиями.

Сейчас в двух конференциях чемпионата Америки играет 27 клубов. На них лига выделят 216 проходок для легионеров. То есть каждый клуб имеет право на восемь иностранцев в заявке на сезон. Но команды MLS торгуют слотами друг с другом: теоретически у кого-то в заявке может оказаться 28 иностранцев из 28, а у кого-то – ноль. При этом слоты на легионеров необязательно продавать или заполнять приезжим мастером – можно купить проходку и никого не подписать для нее.

Например, в сезоне-2020 у «Ванкувера» было больше всех доступных слотов – 11, но канадцы использовали всего 10 мест для заезжих футболистов. А у «Нэшвилла» в том же сезоне оказались в доступе пять слотов и ноль иностранцев в заявке: клуб из Теннеси продал три места, хотя с удовольствием избавился бы от всех.

В каждом сезоне места распределяются заново, поэтому клубам приходится договариваться о торговле заявочными местами заранее. Например, 1 июля 2019-го «Даллас» купил у «Атланты» слот до 31 декабря 2020-го. За это техасский клуб вывалил 200 тысяч долларов, чтобы подписать Эмерсона Хайндмана. А «Коламбус» заплатил 100 тысяч баксов клубу Бекхэма «Интер Майами» за использование их слота для покупки Уилла Траппа.

Дэвид Бекхэм Фото: Eurosport

В MLS не самые простые правила заявки игроков. Кроме позиций для иностранцев, есть еще и три места для назначенных игроков – высокооплачиваемых звезд, которым платит инвестор клуба, а не лига. Остальные футболисты заключают контракты с MLS, а не клубами, и имеют потолок зарплат.

Кроме того, с сезона-2021 появились новые позиции: так называемые Young money. Для команд доступны три слота для доморощенных игроков младше 22 лет, за которых клуб получает от лиги денежные бонусы. Но эти слоты кореллируют с назначенными игроками: если у тебя две высокооплачиваемые звезды, то ты можешь получать бонусы только за одного юниора, если один топчик – лига оплачивает двоих проспектов, если заняты места всех трех назначенных – MLS тебе ничего не должна.

Еще есть программа «Поколение adidas»: по ней лига предоставляет стипендии и исключает зарплату молодых футболистов из общего потолка зарплат клубов, что немного облегчает им жизнь. Благодаря этой программе до топ-уровня доросли мировые звезды футбола из США: Клинт Демпси, Тим Ховард, Лэндон Донован, Джози Алтидор, Майкл Бредли.

Тим Ховард в «МЮ» Фото: Getty Images

Все эти тонкие правила и требования кажутся сложными и непонятными, но американцы ввели их не просто так. Соккер несколько раз полностью умирал в США вплоть до закрытия лиги, пока в 1993-м не создалась MLS. Бюрократия вынуждает клубы разрабатывать реальную долгосрочную стратегию развития, которая убережет лигу от нового банкротства.

Конечно, когда Александр Медведев из «Зенита» предлагает покупать слоты на легионеров у других клубов, он не думает о маленьких командах, вроде «Уфы» или тульского «Арсенала». Но, как сказал Шамиль Газизов, в предложении менеджера «Зенита» есть зерно. Если РПЛ придет к тому, что начнет торговать местами для иностранцев, это вынудит все клубы чемпионата заниматься реальным планированием на несколько лет вперед, а еще приведет к созданию нового рынка внутри чемпионата, повысит конкуренцию.

Но не все так гладко. Боссы MLS действительно заинтересованы в развитии сильного чемпионата и для этого создают строгие правила. Американцы даже открыто публикуют зарплаты футболистов всех клубов. А в России расплывчатые законы могут привести к новой коррупции и подковерным играм за места для иностранцев, если РПЛ не создаст сложные, но прозрачные правила игры, как в Штатах.

Чемпионат России Газизов: «Большинство в РПЛ за лимит на легионеров в формате 10+15» 23/08/2021 В 14:13