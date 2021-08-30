«Спартак» рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с главным тренером Руем Виторией.
Как сообщает журналист Сергей Егоров в телеграм-канале, 51-летний португалец будет отправлен в отставку, если руководство красно-белых оперативно найдет нового тренера во время паузы на матчи сборных. Также уточняется, что в контракте Витории прописан пункт, согласно которому «Спартак» может уволить коуча в течение определенного времени с компенсацией в размере 1,5 миллиона евро. В качестве дедлайна называется срок 3-6 месяцев.
- 24 мая 2021 года совет директоров «Спартака» утвердил Руя Виторию новым главным тренером команды. Его контракт рассчитан на два года.
- В восьми матчах во всех турнирах под руководством Витории красно-белые потерпели 5 поражений. По итогам 6 туров РПЛ «Спартак» идет 10-м в таблице.
- Также при Витории «Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер.
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