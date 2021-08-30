Бывший главный тренер «Ромы» и «Шахтера» Паулу Фонсека может сменить Руя Виторию на посту главного тренера московского «Спартака».
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48-летний Фонсека возглавит команду в ближайшее время, если договорится с руководством красно-белых, а сейчас стороны ведут переговоры, сообщает Metaratings.
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«Спартак» уволит Виторию в сентябре лишь при одном условии (C. Егоров)
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  • Ранее прошла информация, что «Спартак» уволит Виторию, если оперативно найдет тренера во время паузы на матчи сборных.
  • В восьми матчах во всех турнирах под руководством Руя москвичи потерпели пять поражений. По итогам шести туров РПЛ «Спартак» идет 10-м в таблице.
«Спартак» может уволить главного тренера Руя Виторию, если найдет замену во время паузы на матчи сборных (Сергей Егоров)
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