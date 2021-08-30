Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу появившейся информации о вероятной отставке главного тренера Руя Витории.
«Это все домыслы, которые я не комментирую», – заявил Федун РБК.
Чемпионат России
Фонсека может сменить Виторию в «Спартаке» (Metaratings)
Ранее сообщалось, что во время паузы на игры сборных Витория покинет пост, если клуб оперативно решит вопрос с новым главным тренером команды.
- «Спартак» неудачно начал сезон-2021/22.
- После шести матчей клуб занимает 10-е место в чемпионате России с 7 очками. Также не удалось пройти квалификацию Лиги чемпионов: «Спартак» проиграл в обоих встречах португальской «Бенфике».
Чемпионат России
«Спартак» уволит Виторию в сентябре лишь при одном условии (C. Егоров)
Чемпионат России
Зарема – о Витории: «Вопросы к Попову и тем, кто голосовал за Руя»