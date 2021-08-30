Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу появившейся информации о вероятной отставке главного тренера Руя Витории.

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«Это все домыслы, которые я не комментирую», – заявил Федун РБК

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Ранее сообщалось, что во время паузы на игры сборных Витория покинет пост, если клуб оперативно решит вопрос с новым главным тренером команды.

«Спартак» неудачно начал сезон-2021/22.

После шести матчей клуб занимает 10-е место в чемпионате России с 7 очками. Также не удалось пройти квалификацию Лиги чемпионов: «Спартак» проиграл в обоих встречах португальской «Бенфике».

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