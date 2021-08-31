Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перешел в английский «Вест Хэм». Хорват подписал контракт на 5 лет.

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Согласно информации Фабрицио Романо, ЦСКА выручит за трансфер хорвата 30 миллионов евро, еще 8 миллионов евро армейцы могут заработать в качестве бонусов. Влашич будет получать в Лондоне 4 миллиона евро в год.

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«Вест Хэм» сделал предложение армейцам. Я сказал, что хотел бы перейти туда, потому что, как уже упомянул, мне нужен новый вызов. Руководство с пониманием отнеслось к этому, после чего прошли переговоры и состоялся трансфер. Я благодарен за все, что для меня сделал клуб за прошедшие три года.

Немного жаль, но, с другой стороны, я сохраню фанатов и клуб в своем сердце. У меня осталось очень много хороших воспоминаний об этом стадионе! Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые всегда нас поддерживали, на каждой выездной игре, даже в непростые времена пандемии. Когда фанаты скандировали мою фамилию, у меня мурашки по коже бежали! Буду стараться смотреть каждую игру ЦСКА, оставаться на связи с игроками и тренерским штабом», – приводит слова Влашича официальный сайт ЦСКА

Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году из другого английского клуба – «Эвертона».

В нынешнем сезоне Никола сыграл в пяти матчах РПЛ, отметившись одной результативной передачей.

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