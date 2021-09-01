Между Андреем Аршавиным и Юрием Жирковым много общего – стали слагаемым успеха сборной России на чемпионате Европы 2008 года, поиграли в АПЛ и ближе к 40 годам превратились в одних из самых уважаемых футболистов страны. К Юрию теперь обращаются как к дедушке – Валентиныч, а Андрея величают строго по батюшке. Был и еще один период в карьере обоих игроков, который фанаты несправедливо проигнорировали. «Золотой мяч», 2008 год. Забыли?

Жирков в кампании Бензема и Пепе

«Смешно. Я об этом ничего не знаю», – на ютьюбе до сих пор лежит видео, где Жирков не верит, что его номинировали на «Золотой мяч». В это и вправду сложно поверить, потому что единственным российским (не советским) игроком, которого отбирали в список 30-ти претендентов на «ЗМ», был Сергей Кирьяков – в далеком 93-м, когда обидчик Игоря Рабинера выступал за «Карлсруэ». И все же Валентиныч скромничал, ведь в 2008 году герой легендарной фразы Леонида Слуцкого «Жир, ну так нельзя» стал бронзовым призером чемпионата Европы и попал в символическую сборную турнира. В графу достижений можно добавить Кубок России с ЦСКА, хоть это вряд ли интересовало France Football.

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Юрий Жирков и Гус Хиддинк (Евро-2008) Фото: Getty Images



Несмотря на то, что Жирков в итоге не получил ни одного голоса, компанию ему составили такие легенды как Рафаэль ван дер Варт, Пепе, Лука Тони и Карим Бензема. Отчаиваться Юрию времени не было, потому что в том же декабре 2008 года коллекционер военной эпохи был признан лучшим игроком России – такое мнение выразили «Советский Спорт», журнал «Футбол» и великая передача на ТВ с Владимиром Стогниенко «Футбол России». Да и ожиданий у Жиркова никаких не было: «Мои шансы на победу крайне малы, так как мы ничего не выиграли с ЦСКА в Европе. В отличие от Аршавина, который с «Зенитом» взял Кубок УЕФА». В том же легендарном видео Юрий говорит: «Лучше пусть Аршавин выиграет».

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Аршавин обошел Ибрагимовича и Рамоса

Аршавин находился на пике карьеры. Даже при том, что на внутренней арене Шава ничего не выиграл с «Зенитом», заняв лишь пятое место в чемпионате и не получив ни одной индивидуальной награды, международные трофеи зарешали – победа в Кубке УЕФА и бронза со сборной на Евро. Вследствие чего возник интерес европейских клубов. Спустя месяц после розыгрыша «Золотого мяча» Андрей Сергеевич оказался в лондонском «Арсенале». Помните, ходили слухи о переходе российского нападающего в «Барселону»? Если бы результаты в розыгрыше «ЗМ» были еще лучше, то миф превратился бы в реальность. И так неплохо – шестое место с 64 очками, хоть ни один журналист и не поставил Аршавина на первое место.



Андрей Аршавин празднует гол в ворота Голландии в четвертьфинале Евро-2008 Фото: Getty Images



Как и соотечественник, Шава не сверкал оптимизмом: «Я рад, что меня вместе с Жирковым номинировали, хоть и не верю, что кто-то из нас выиграет». Очень даже зря! В итоге – три избирателя поставили Андрея Сергеевича на второе место, четыре – на третье, 10 – на четвертое, 20 – на пятое. Третью строчку Аршавину отдали журналисты из Австрии, Албании, Германии и Лихтенштейна. Сразу за Роналду российского футболиста разместили Словакия, Мексика, ну и родная земля.

Выше оказались не игроки, а неприступные крепости – Хави, Икер Касильяс, Фернандо Торрес, ну и двое сами знаете кто. Тогда же Аршавин проявил себя как Ванга и выдал точный прогноз на победителя: «Премия достанется Криштиану Роналду». Так и произошло, португалец впервые взял награду от France Football. Медиа поговаривали, что после звездного 2008 года питерская легенда потерял желание выступать на родине.

Как сложилась карьера Жирков после «ЗМ»

За 13 лет после попадания в шорт-лист «Золотого мяча» Жирков пережил все – отъезд в Англию, хейт фанатов за переход в «Анжи», триумф на домашнем чемпионате мира и статус почтенного ветерана русского футбола.

Юрий Жирков («Челси») в матче против «Сандерленда» Фото: Getty Images

Как и Аршавин, уже в следующем году после номинации на «ЗМ» Жирков переехал в Англию, тоже в Лондон. Только предложение поступило не от «Арсенала», а из «Челси». Стать по-настоящему «синим» у Юрия не вышло – сыграл 30 матчей за два сезона и вернулся на родину. Болельщики ЦСКА были в гневе, ведь выбор их живой легенды пал на «Анжи», который все ультрас именовали денежным мешком и попросту ненавидели. Это сейчас – Валентиныч, а в Дагестане Жирков носил прозвище Мага. Как и в последующем московском «Динамо», в Махачкале проект провалился.

Зато в «Зените», с которым у Жиркова истек контракт 30 июня 2021 года, Юрий стрельнул: по два раза взял Кубок и Суперкубок страны, трижды стал чемпионом России. Бровочнику уже 38 лет, но, кажется, это еще не конец его истории. Transfermarkt поделился информацией, что бывший игрок сборной России интересен клубу, который его и сделал – ЦСКА.

После «ЗМ» Аршавин сдулся

В российском футбольном обществе расхоже мнение, что Аршавин – главный талант Руси за всю ее историю. Можно привести как сотни фактов, так и сотни опровержений, но одного у Андрея Сергеевича не отнять.



аршавин арсенал Фото: Imago



Вместе с гениальностью природа дает или лень, или еще какую слабость. Примеров масса – Александр Кокорин, Павел Мамаев, Дэниел Карвальо, Артем Милевский и Андрей Аршавин. Про последнего нельзя сказать, что он был заядлым балагуром, пьяницей или тунеядцем. Но что ему не удалось реализоваться на поле – скажут все. Переход в «Арсенал» должен был стать для него новой ступенькой в карьере, а стал заключительной, при всем уважении к «Кубани» и «Кайрату».

Поэтому Андрей Аршавин оказался как самым успешным российским футболистом в номинации на «Золотой мяч», так и одним из самых талантливых спортсменов в истории страны. Только все это в далеком прошлом.

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