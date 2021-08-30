Бывший главный тренер «Ромы» и донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека не ведет переговоров о назначении главным тренером «Спартака» взамен Руя Витории.
Record утверждает, что нет никаких переговоров между сторонами в настоящий момент не ведется. В то же время издание подтвердило, что «Спартак» проявлял к Фонсеке интерес и даже выходил с ним на связь еще в марте, когда Паулу тренировал «Рому».
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- Ранее сообщалось, что «Спартак» уволит Виторию, если оперативно найдет тренера во время паузы на матчи сборных.
- В восьми матчах во всех турнирах под руководством Витории москвичи потерпели пять поражений. По итогам шести туров РПЛ «Спартак» идет 10-м в таблице.
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