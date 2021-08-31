«Динамо» ушло на сентябрьский клубный перерыв второй командой РПЛ. Впереди – только «Зенит». Впервые с 2003 года столичная команда одержала три победы в трех стартовых турах чемпионата. Сандро Шварц развил идеи, которые почти затащили москвичей в еврокубки по итогам сезона-2020/21. На «ВТБ Арене» пропагандируют стильный футбол, в котором блистают молодые воспитанники.

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Нападение «Динамо» строится на универсалах. В лидерах – 3 полузащитника и форвард

Чемпионат России «Динамо» может купить футболиста сборной России 16/08/2021 В 16:38

«Динамо» располагает одной из лучших атак РПЛ. По итогам шести туров команда Шварца заняла третье место в лиге по фактическим голам (10) и первое – по ожидаемым (12,17). Москвичи остались лидерами по xG даже без учета трех пенальти (9,91).

Базу для атаки «Динамо» задают два полузащитника: Даниил Фомин и Себастьян Шиманьский. Россиянин смещается к Николе Моро и помогает с продвижением мяча. Поляк, наоборот, включается в финальную треть – отсюда 53-й номер забил «Уфе» и «Ахмату».

Базовое расположение полузащитников «Динамо» на мяче. Фомин действует рядом с Моро Фото: Other Agency

Иногда Фомин и Шиманьский меняются ролями. Доказательство – гол Даниила в ворота ЦСКА, забитый добиванием из штрафной. Полузащитники играют ключевую роль в атаке «Динамо» как на стартовом, так и на заключительном этапах, двигают мяч к чужой штрафной и замыкают. Оба футболиста входят в топ-3 команды по xA (1 у поляка, 0,69 – у россиянина) и xG без учета пенальти (1,1 и 1,13).

Лидером «Динамо» по ожидаемым голам с игры стал Константин Тюкавин (2,26) – это еще один ключевой игрок для атаки москвичей. Нападающий не только замыкает, но и подыгрывает острым вингерам команды: Клинтону Н’Жи, Арсену Захаряну и другим.

На 57-й минуте матча с «Уфой» Тюкавин отдал под выстрел Захаряна, на 45-й с ЦСКА – покатил на того же Арсена, который забросил в штрафную под удар Н’Жи. Константин помогает «Динамо» не только передачами: в Башкирии страйкер спровоцировал Руслана Фищенко на фол под первую желтую (спустя минуту полузащитник получил вторую) и открыл Шиманьскому пространство для победного гола.

Тюкавин стянул игроков «Уфы» во время результативного розыгрыша, открыл пространство для Шиманьского Фото: Other Agency

Тюкавин, как и Фомин с Шиманьским, помогает «Динамо» на разных этапах атак. 70-й номер и замыкает, и подыгрывает, и манипулирует соперниками. В 19 лет Константин превратился в одного из наиболее гибких страйкеров РПЛ.

Еще одним важнейшим универсалом «Динамо» стал Арсен Захарян. Россиянин армянского происхождения лидирует в команде по ожидаемым ассистам (2,03). Шварц эксплуатирует умение янгстера играть как на фланге, так и в центре.

Игру с ЦСКА Захарян начал на правом крае, с которого заработал пенальти. После выхода Дениса Макарова Арсен ушел на левый фланг, а с появлением Дмитрия Скопинцева вместо Николы Моро отступил в позицию восьмерки. Такую же реформу Шварц провернул в перерыве матча против «Ахмата». Скопинцев отблагодарил ассистом спустя три минуты после замены.

После выхода Скопинцева в матче с «Ахматом» Захарян перешел на позицию в центре поля Фото: Other Agency

Универсальность Захаряна дает «Динамо» важное тактическое преимущество. Состав команды изобилует техничными игроками – речь о Шиманьском, Скопинцеве, Макарове, Фомине, каждый из которых пробивает по 0,5 удачных обводок за игру. Шварц мог бы выпускать одного дриблера вместо другого, но с переводом Арсена в центр Сандро сохраняет качества россиянина и добавляет техничности одновременно.

Если просуммировать, атака «Динамо» строится на универсальности. Фомин и Шиманьский по-разному доводят выпады москвичей до чужой штрафной, Тюкавин не только бьет, но и пасует, а Захарян отходит в центр и освобождает место на фланге для лишнего технаря.

Шварц выработал точечный прессинг. «Динамо» провоцирует соперников на выносы

«Динамо» – третья команда РПЛ-2021/22 по интенсивности игры в защите (9,58 PPDA, чем ниже этот показатель, тем активнее отбиваются игроки). Несмотря на цифры, Шварца нельзя назвать сторонником безбашенного прессинга – скорее хитрого и точечного.

Без мяча «Динамо» строится по схеме 4-3-3. Москвичи используют средний блок: нападающие встречают соперников у границы финальной трети.

Схема 4-3-3 в защите «Динамо» Фото: Other Agency

Главный инструмент в защите «Динамо» – прессинг-триггеры. Как правило, кто-то из футболистов первым лезет в давление – за ним тянется остальная команда. Иногда роль заводилы исполняют центральные полузащитники, иногда – вингеры.

Захарян начинает прессинг «Динамо» включением по центральному защитнику «Уфы» Фото: Other Agency

Другой вариант: прессинг «Динамо» форсирует Фомин Фото: Other Agency

Задача «Динамо» – загнать соперника в домашнюю штрафную и принудить к выносу, который зачистят центральные защитники. Иван Ордец и Фабиан Бальбуэна выигрывают по 4,7 и 4,5 верховых единоборства за игру – украинец и парагваец комфортно снимают лонгболлы противника и возвращают владение столичной команде.

Ниже – пример из матча против ЦСКА. Захарян включился до Яки Бийола и форсировал прессинг «Динамо». Словенец отпасовал на Игоря Дивеева, который вернул мяч Игорю Акинфееву под давлением Н’Жи. Голкипер вынес на чужую половину, где футболисты в синем выиграли борьбу и запустили ответную атаку.

Захарян запускает прессинг «Динамо», ему помогает Н’Жи. Защитники ЦСКА вернут мяч под вынос Акинфеева Фото: Other Agency

Выходит, защита «Динамо» строится от точечного прессинга, который запускает кто-то из полузащиты или атаки. Команда Шварца вжимает соперника в штрафную и склоняет к выносам, после которых мяч прибирают мощные центрдефы москвичей. Система работает: столичный клуб идет вторым в РПЛ по допущенным ожидаемым голам (3,38).

«Динамо» не безупречно. Игроки ошибаются, иногда – результативно

При всех тактических успехах «Динамо» нельзя назвать идеальной командой. Игроки Шварца регулярно допускают индивидуальные ошибки. Огрехи Бальбуэна приводили к пропущенным мячам от «Уфы» и ЦСКА, несогласованность Ордеца с Диего Лаксальтом вылилась в первый гол Гамида Агаларова.

В защите «Динамо» есть уязвимая зона – правый фланг. «Ахмат» использовал ее дважды: сначала – чтобы заработать фол, затем – чтобы забить с игры. Вингеры Шварца могут увлекаться прессингом центральных защитников и забывать фулбеков. Подобная ошибка Захаряна запустила первую результативную атаку «Уфы».

Но даже при личных и тактических огрехах «Динамо» заслуженно закрыло шесть туров на втором месте. Команда Шварца радует комплексной тактикой, которая раскрывает сразу нескольких российских янгстеров. Ключевой вопрос – хватит ли ее на оставшиеся 24 тура.

Все цифры взяты с UnderStat и WhoScored.

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