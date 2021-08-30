Отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича Йошко прокомментировал близкий переход сына в английский «Вест Хэм».
«Знаете, что самое главное во всей этой истории? Никола улыбается. Сейчас он успокоился. Да, последний месяц был сложным, но теперь я снова вижу его улыбку, это чудесно.
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Место в составе никому никогда не гарантируется. Даже Пеп Гвардиола не давал гарантий Криштиану Роналду, что тот будет регулярно играть за «Манчестер Сити», и тот решил уйти в «Манчестер Юнайтед». Смысл в том, что надо бороться за свое место в команде.
В «Вест Хэме» много хороших игроков, надо больше выкладываться на каждой тренировке, чтобы продолжать развиваться», – сказал Йошко Влашич по информации Jutarnji List.
- Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года.
- В прошедшем сезоне он провел 26 матчей, забив 11 мячей.
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