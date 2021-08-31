ЦСКА и «Ростов» неожиданно провалились в прошлом сезоне – армейцы впервые за много лет не попали в еврокубки, ростовчане после хорошего сезона упали на девятую строчку. Пока выправлением дел не пахнет в обоих клубах – ЦСКА возглавил уже третий тренер за полгода, а «Ростов» трижды проиграл на старте сезона и тоже сменил главного (пусть и не по причине плохих результатов). В таких условиях лидеры (а они у команд, безусловно, были) зачастую начинают проситься на выход – как-то так выглядел конец грустной истории Влашича и Норманна.

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Английская депрессия

Чемпионат России Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» 3 ЧАСА НАЗАД

Большинство футболистов мечтают играть в АПЛ, но не у всех получается. И даже у тех, кто уже подписал заветный контракт в лиге мечты, заиграть выходит далеко не всегда. Доходит порой совсем до печального.

Никола Влашич перешел в «Эвертон» в 19 лет – в статусе подающего надежды хорватского футболиста. Отрезок карьеры за «Хайдук» получился выдающимся: Никола стал самым молодым игроком клуба в еврокубках и самым юным футболистом, сыгравшим сто матчей за сплитскую команду. Деньги за него заплатили приличные (около 10 млн фунтов), поэтому ожидали отдачи. Но в «Эвертоне» один за другим начали меняться тренеры, которые почему-то отправляли Влашича в основном на фланге – из-за этого Никола, видевший себя «десяткой» и лучшим полузащитником команды, хандрил. Ничем хорошим это не кончилось – 19 матчей за год во всех турнирах (всего три полных игры); два гола и один ассист – все это богатство в двух матчах Лиги Европы против скромного кипрского «Аполлона Лимасол».

Никола Влашич, «Эвертон» Фото: Getty Images

Само собой, после такого чумового старта «Эвертон» начал искать варианты, как избавиться от Влашича – и нашел ЦСКА. Уже в августе 2018-го (через год после присоединения) Никола отправился в аренду в Москву, из которой обратно в Ливерпуль уже не вернулся. Заплатили армейцы почти 16 млн евро, но по хитрой схеме – помогла дружба Усманова и Гинера.

В это же время на другом конце страны, в Восточном Суссексе, шла под откос карьера 21-летнего Матиаса Норманна. «Брайтон» выкупил его из «Будё Глимт» за скромный прайс, и норвежский опорник им совсем не пригодился. Карьеру удалось немного устроить, уйдя в аренду в один из лучших клубов Норвегии – «Мольде», но там Матиас присел на банку, сыграв за год 18 неполных игр. Осенью 2018 года, пока Никола Влашич обживался в РПЛ, Норманн сидел в «Брайтоне» и подумывал завершить карьеру футболиста – хотел идти учиться на сантехника. В клубе его сплавили в молодежку, там Матиас периодически играл, но без особых достижений, и просто ждал, что же случится. Случился «Ростов» – южане вышли на английский клуб и выкупили норвежца приблизительно за два млн евро.

Матиас Норманн Фото: Eurosport

Прекрасный старт

Влашич точно должен был счастлив – с банки «Эвертона» он попал в Лигу чемпионов. Хорват тут же расцвел – вместо голов «Аполлону» он теперь забивал «Реалу» в Лужниках и ассистировал в Мадриде. В первый год Влашич сыграл 31 матч за ЦСКА, забил восемь голов и отдал семь голевых передач. Правда, армейцы в ЛЧ не попали, но о возвращении в Ливерпуль не могло быть и речи.

Норманн сыграл гораздо меньше за полгода в «Ростове», но это было для норвежца уже лучше, чем вся карьера последних лет. Всего Матиас вышел на поле в одиннадцати играх, из них девять – в РПЛ в стартовом составе. Более того, Норманн усадил на лавку ростовскую легенду, Александра Гацкана – капитан в итоге покинул клуб летом. И хотя норвежец играл опорника, он умудрился отдать три голевые передачи за девять матчей в старте – и выглядел счастливым.

Никола Влашич Фото: Getty Images

Светлые времена

По-настоящему топовыми вышли следующие сезоны Влашича и Норманна. В начинавшем хандрить ЦСКА Никола принял лидерскую роль – после сдавшего Чалова стал лучшим бомбардиром команды, а в дополнение еще и главным ассистентом. С такими результатами стало ясно – у армейцев новая звезда, и Влашич этот статус только закреплял: отгружал победные дубли «Спартаку» в дерби, решал игры в соло и радовал публику финтами. Никола признавался: «У меня никогда не было таких теплых отношений с болельщиками, как в ЦСКА. Они узнают меня повсюду, подходят, поздравляют. У меня такое чувство, что фанаты ЦСКА любят меня». Всего в том сезоне хорват забил 12 мячей и отдал пять ассистов.

Матиас Норманн Фото: Eurosport

У Норманна тоже все было хорошо. Он стал железным игроком основы в праймовом «Ростове» Карпина, переподписал контракт до 2024 года и помогал набирать очки. Правда, главной звездой Матиас не стал – в той команде хватало больших игроков, но прогресс впечатлял. Всего через полгода после перехода в южный клуб норвежец получил вызов в сборную и даже успел дебютировать в одной команде с Эрлингом Холанном. Всего в том сезоне Матиас сыграл в 23 матчах и отметился одним голом – в ворота «Ахмата». В сезоне-2019/20 «Ростов» вышел в еврокубки впервые за несколько лет – и заслуга Норманна в этом была немаленькая. В одном из видео от пиар-службы Матиас даже сказал, что если его позовут в «МЮ», то он все равно останется в «Ростове» – настолько был счастлив.

Российская депрессия

Такие похожие полузащитники заскучали в России тоже одновременно. Сезон-2020/21 Влашич начал в команде с уже уставшим тренером, очередным непопаданием в Лигу чемпионов и непонятными усилениями. Уже тогда активно пошли слухи о переходе хорвата в клубы всего мира – от «Барселоны» до «Зенита», но все они оказались фейковыми (либо переговоры – неудачными). Никола остался в армейском клубе, правда, играть стал отрезками. Хотя и тут не обошлось без геройств – были и два мяча «Зениту», и гол «Спартаку». Никола во второй раз стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды, несмотря на то, что сыграл только 26 матчей.

Никола Влашич Фото: Getty Images

Впрочем, вряд ли кто-то остался этим полностью доволен – Влашич просто оказался лучшим в очень кризисной команде, сменившей двух тренеров за сезон. Своего настоящего уровня он уже не показывал. Параллельно на сцене появился новый персонаж – Йошко Влашич, отец полузащитника. В интервью хорватской прессе он все чаще говорил о том, что, возможно, его сыну стоило бы сменить клуб – и уже к концу сезона эти мысли трансформировались в требования. ЦСКА попал в кризис, клуб затрясло, он осталась без еврокубков – Влашич, приложивший больше всех усилий, окончательно разочаровался в проекте. Летом хорват бил уже из всех орудий – помимо Йошко, высказывались тренер сборной Хорватии, агент, микротравмы и даже Ивица Олич. ЦСКА оборонялся, но вышло жидко – через соцсети шутили про инсайдеров, показывали Николу на тренировках, Березуцкий называл его «нашим игроком»; клуб делал вид, что ничего не происходит, но кто победил – уже известно.

Следующим летом, через полтора года после перехода, Норманн заскучал в Ростове. Начались поездки на выходные в Москву с девушкой; лакшери-отдых в дорогих отелях ОАЭ и прочие радости жизни; после веселого уикенда на яхте по Москве-реке возвращаться на юг тяжело. Но в «Ростове» еще был проект – Карпин, футболисты, Лига Европы. Однако в еврокубках ростовчане споткнулись о «Маккаби», хотя Норманн даже выдал ассист на Шомуродова – в первом же своем матче в еврокубках; после этого проекту пришел конец.

По разным причинам все лидеры клуб покинули, и Матиас превратился в единственную звезду. Уже тогда все ожидали перехода в ближайшее трансферное окно, но зимой ничего не произошло – Норманн остался. Сказалась не лучшая осень: норвежца замучили травмы, которые преследовали весь сезон – поэтому по результативности и количеству игр он и близко не повторил себя прошлогоднего, в отличии от Влашича. Конечно, Матиас не использовал весь арсенал по примеру своего хорватского близнеца – но было видно, что играть ему откровенно тягостно. Норвежская пресса подогревала разговоры об уходе, пару раз в игру вступал тренер сборной – на этом все. Давить на «Ростов» слишком сильно было не нужно – клуб и сам готов был с удовольствием Норманна продать при хорошем предложении. Оно случилось летом – и за пару дней до перехода Влашича Матиас улетел в аренду в «Норвич».

Валерий Карпин и Матиас Норманн Фото: Getty Images

Начиналось красиво, закончилось не очень

Оба игрока по потенциалу могли стать если не легендами своих клубов, то игроками, по которым будут скучать. К сожалению, и у Влашича, и у Норманна такого не наблюдается – главный месседж от болельщиков звучит так: «Отмучились».

Никола искрил в сезоне-2018/19, тащил в следующем и был лучшим в последнем – но уж слишком явно просился на выход. Отец игрока слишком открыто говорил, что сын мечтает уйти – люди запоминили это, а не голы в дерби. Попроситься на трансфер можно было куда красивее, а вести себя значительно профессиональнее.

Норманн по потенциалу – один из лучших легионеров на Дону за всю историю клуба, но по факту на его счету полтора топовых сезона. Дальше он просто не справился как с прессингом, так и с травмами. Так явно, как Влашич, Норманн на выход не просился – но пользы от него в финальном сезоне было в разы меньше. Никого не будут волновать нюансы – Матиас уходит человеком, который перерос команду и просто уже не так сильно хотел играть за «Ростов».

Никола Влашич, ЦСКА Фото: Getty Images

История этих двух футболистов грустная, но на самом деле лишь с лирической стороны. Клубы получат немалые деньги («Ростов» вообще побьет собственный рекорд), избавятся от немотивированных игроков; сами футболисты поедут в чемпионат мечты, где когда-то не пригодились. И, возможно, даже параллельно подарят русским клубам новое амплуа – несчастные игроки АПЛ. Мог бы получиться неплохой бизнес.

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