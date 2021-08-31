Глава Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал о предлагаемых реформах российского футбола, над которыми его компания работает совместно с РФС.

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«Прежде всего клубам надо понять: если отложить все, что они делали в последние годы, то они получат то, что они получают сейчас. Не хотел бы принимать решения, не поговорив с большим количеством россиян. Мы проводили опросы – я считаю, что реформы должны сработать, помочь подняться российскому футболу с колен. Это уникальная возможность, звезды сошлись, у них будет больше денег, больше матчей, все это поможет развитию российского футбола», – сказал Ньювенхейс в эфире «Матч ТВ»

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31 августа пройдет собрание клубов РПЛ, на котором состоится голосование по формату лиг и лимиту легионеров.

На данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке (восемь иностранцев и 17 игроков с российским паспортом).

В разной форме лимит на легионеров действует в чемпионате России с 2005 года.

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