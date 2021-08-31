«Спартак» еще не начал поиски нового главного тренера на случай отставки Руя Витории. Результаты португальского специалиста у руля команды оставляют желать лучшего, однако клуб пока что не делал никаких заявлений.

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Пресс-служба московской команды опровергла слухи о переговорах с бывшим тренером сборной России Станиславом Черчесовым. «Фейк ньюс. «Спартак» не проводил переговоров с Черчесовым», – прокомментировали ситуацию в клубе, сообщает «Чемпионат».

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Ранее, по информации СМИ, московский клуб провел предварительные переговоры со Станиславом Черчесовым. Якобы 57-летний тренер посещал офис «ИФД КапиталЪ». Сообщалось, что в ходе переговоров Черчесов запросил контракт с зарплатой 2 млн евро в год на весь тренерский штаб.

Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах, сменив на посту главного тренера Владимира Федотова.

В 2008-м Черчесова уволил тогдашний гендиректор Валерий Карпин.

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Чемпионат России Фонсека не вступал в переговоры со «Спартаком» (Record) 30/08/2021 В 19:29