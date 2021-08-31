Действующий контракт форварда «Зенита» Артема Дзюбы с клубом рассчитан по схеме «2+1». В договоре есть пункт об автоматическом продлении контракта, если футболист отыграет определенное количество матчей.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Однако руководство питерской команды намерено предложить Дзюбе новое соглашение, даже если условия не будут выполнены. Игрока очень ценит главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, сообщает «Чемпионат».

Чемпионат России «Зенит» положился на 2 идеи. Семака спас Дзюба 26/08/2021 В 20:40

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.

Главный трений сборной Валерий Карпин не вызвал Артема на матчи квалификации чемпионата мира-2022.

Футбол Дзюба – уникальный, Нагельсманн – топ. Спич Медведева о футболе 26/08/2021 В 13:48