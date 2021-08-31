Действующий контракт форварда «Зенита» Артема Дзюбы с клубом рассчитан по схеме «2+1». В договоре есть пункт об автоматическом продлении контракта, если футболист отыграет определенное количество матчей.
Однако руководство питерской команды намерено предложить Дзюбе новое соглашение, даже если условия не будут выполнены. Игрока очень ценит главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, сообщает «Чемпионат».
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«Зенит» положился на 2 идеи. Семака спас Дзюба
- Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
- Главный трений сборной Валерий Карпин не вызвал Артема на матчи квалификации чемпионата мира-2022.
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