Действующий контракт форварда «Зенита» Артема Дзюбы с клубом рассчитан по схеме «2+1». В договоре есть пункт об автоматическом продлении контракта, если футболист отыграет определенное количество матчей.
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Однако руководство питерской команды намерено предложить Дзюбе новое соглашение, даже если условия не будут выполнены. Игрока очень ценит главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, сообщает «Чемпионат».
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