«Локомотив» объявил о переходе нападающего «Утрехта» Жирано Керка.
Московский клуб подписал с 25-летним игроком контракт на 4 года, сообщается на официальном сайте «Локо». В составе железнодорожников Керк будет выступать под номером 7. Согласно информации «Спорт-Экспресс», форвард обошелся «Локомотиву» в 6 миллионов евро.
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- Жирано Керк стал первым голландцем в истории «Локомотива».
- В минувшем сезоне форвард сыграл за «Утрехт» 36 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 8 мячей и сделал 4 ассиста.
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