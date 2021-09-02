Санкт-петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с 30-летним вратарем Станиславом Крицюком.
«2 сентября футбольные клубы «Зенит» и «Жил Висенте» достигли соглашения о переходе вратаря. Контракт с игроком подписан по схеме «1+1».
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Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Станислава Крицюка с возвращением в Россию и желает успехов в составе сине-бело-голубых!» – говорится в заявлении чемпионов России.
Как пишет «Р-Спорт», сумма выкупа 30-летнего голкипера составила два миллиона евро и может вырасти еще на два за счет бонусов.
- Последние два года Крицюк провел в португальских «Белененсеше» и «Жил Висенте». Еще раньше в 2013-16 годах он выступал за «Брагу» и «Риу Аве», а потом перешел в «Краснодар», с которым дважды стал бронзовым призером РПЛ.
- У Станислава 2 матча за сборную России.
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