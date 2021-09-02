Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал выступление Арсена Захаряна в составе сборной России по футболу.

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«Почему у Захаряна больше шансов развиваться в сборной России, чем в сборной Армении? А где российские команды в еврокубках, чего они добились? Посмотрите, мой «Алашкерт» в меньшинстве весь второй тайм гоняет «Рейнджерс». Где российские команды с достижениями на европейском уровне? Почему российский чемпионат выше уровнем? Потому что бабла там много платят?

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В чем уровень чемпионата заключается? В том, что команды показывают выдающиеся результаты в европейских кубках. А что они показывают? Очевидно, что чемпионат Армении уступает чемпионату России, но почему возможности для Захаряна выше в России? В Армении он мог бы стать безоговорочным лидером и, играя за сборную Армении, получить предложение от европейских топ-клубов, как это получилось с Генрихом Мхитаряном.

Что за глупость – считать, что у Захаряна возможности для роста в сборной России выше, чем в сборной Армении? Он армянин – как они у него могут быть лучше в России? Я сам – гражданин России, а не Армении. Но считаю, что возможности для роста в сборной Армении у него были бы выше. Сборная России еще не играла со сборной Армении. Вы сыграйте сначала со сборной Кипра и потом поймете, что вопрос не в уровне игроков. Пусть сборная России сыграет со сборной Армении. Тогда мы скажем, какая сборная сильнее», – цитирует Григоряна Sport24.

Арсен Захарян дебютировал за сборную России в матче против команды Хорватии.

Следующий матч Россия сыграет против сборной Кипра 4 сентября в 19:00 по мск.

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