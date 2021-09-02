Полузащитник Константин Марадишвили, выступавший за московский ЦСКА, перешел в «Локомотив» за 7 млн евро.

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Ранее о переходе сообщал инсайдер Нобель Арустамян.

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«Удивительно, но Ральф Рангник и его команда настояли на трансферах двух неосновных игроков ЦСКА. Напомню, в августе «Локо» выкупил Наира Тикнизяна, а теперь подписывает Марадишвили, который потерял место в основной обойме команды в прошлом сезоне, а в этом у Алексея Березуцкого проиграл конкуренцию Мухину.

«Локомотив» пошел на серьезное увеличение зарплаты для Константина – почти в 4 раза по сравнению с тем, что было в ЦСКА. В родном клубе Марадишвили получал около миллиона рублей. Сумма трансфера варьируется от 5 до 7 миллионов евро – бонусы зависят от выступлений Марадишвили. Ранее ЦСКА отказался от нескольких предложений, но на это согласился.

На переходе настоял сам игрок и отец Константина Коба, сам бывший футболист. Он всерьез занимается карьерой сына, следит за всеми матчами и во многом управляет карьерой Кости», – написал Арустамян в телеграм-канале.

В этом сезоне Марадишвили в сумме отыграл 80 минут.

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