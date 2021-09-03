Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о несостоявшемся переходе братьев Миранчуков в «Манчестер Юнайтед». Они отказались из-за интенсивности английского футбола.

Скачивай приложение Eurosport для iOS Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Еще до чемпионата мира был интерес от «МЮ» к обоим. У нас был прям хороший контакт с клубом, я знал, что это обращается «Юнайтед». Предложение на столе не лежало, просто к нам обращались: «Вы готовы продать? Начинаем разговаривать?»

Чемпионат Италии «Милан» хочет подписать Миранчука у «Аталанты» 30/08/2021 В 18:26

Мы спросили игроков, они сказали, что в Англии интенсивный футбол, там тяжело без перерыва, нужна Испания, Италия или что-то такое. На этом тема закрылась. Сейчас я думаю, что это была ошибка. Возможно, они не закрепились бы там, но сдали бы их потом в какой-нибудь «Брайтон», где они замечательно бы играли», – рассказал Геркус по информации «Спорт-Экспресс»

Алексей Миранчук в 2020 году перешел в итальянскую «Аталанту».

Антон Миранчук по-прежнему выступает за «Локомотив».

Футбол Ассист Черышева, невзрачный Миранчук, подвиги Крицюка в Португалии 30/08/2021 В 06:14