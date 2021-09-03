Палата РФС по разрешению споров временно запретила «Локомотиву» регистрировать новых футболистов. Такое решение принято из-за невыплаты премий бывшему защитнику клуба Соломону Кверквелии.

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«Состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение удовлетворить заявление футболиста-профессионала Кверквелии в отношении АО «ФК «Локомотив» о взыскании задолженностей по дополнительному вознаграждению и премиальным выплатам частично.

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Обязать АО «ФК «Локомотив» выплатить Кверквелии задолженность по выплате дополнительной премии за достижение спортивных результатов в спортивном сезоне 2019-2020 годов. Обязать АО «ФК «Локомотив» выплатить Кверквелии проценты за задержку выплаты задолженности в соответствии со статьей 236 ТК РФ.

Применить к АО «ФК «Локомотив» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО «ФК «Локомотив» в случае исполнения обязательств перед Кверквелией», – говорится в решении РФС.

«Локомотив» за 2 дня на трансферном рынке подписал 3 игроков.

На данный момент «Локо» занимает 4-е место в таблице РПЛ.

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