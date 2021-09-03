Арсен Захарян рассказал о том, как в 13 лет проходил просмотр в «Зените», но в Санкт-Петербурге ему отказали.

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«Я приехал, меня сразу поставили в состав, я голевую отдал с японской «Йокогамой». Вроде хорошо отыграл, тренировался с главной командой своего возраста. Месяц я там пробыл. Тяжелое было время, родители приехали со мной – месяц, можно сказать, зря отбыл», – рассказал Захарян.

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В «Зените» остались недовольны резкостью парня. Спустя некоторое время Захарян оказался в «Динамо». Клуб отправил полузащитника на медицинский осмотр, который выявил у него болезнь Осгуда-Шляттера, которая часто встречается у молодых игроков. После установки диагноза футболисту было назначено лечение. Оно привело к положительным результатам, сообщает Metaratings.ru

Захарян стал самым молодым полевым игроком, который выступал в составе сборной России.

Болезнь Осгуда-Шляттера – заболевание, связанное с повреждением коленных суставов. Появляется при большой и чрезмерной нагрузке на ноги.

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