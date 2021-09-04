Бывший главный тренер «Анжи», «Крыльев Советов» и «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался о возможном введении потолка зарплат в РПЛ.

«Мне кажется, если введение потолка зарплат – это мера, чтобы зарплаты стали меньше как таковые, то я согласен. Потому что сегодняшние зарплаты футболистов раздражают всех, без исключения. Но если введение потолка зарплата в итоге приведет к снижению качества футбола во внутреннем чемпионате, то от этого тоже никто не выиграет. Так что я это не поддерживаю.

Если мы потеряем качественных легионеров в связи с введением потолка зарплат, тогда играть будут наши бревна, и качество футбола упадет. Я хочу видеть хороших, качественных иностранцев в российских клубах. Внутренний чемпионат должен быть сильным. Вместо введения потолка зарплат лучше просто отменить лимит на легионеров. Это важнее. Пусть у нас иностранцы играют в футбольных клубах, тогда чемпионат будет интереснее. Мне нравится смотреть на хороший футбол и мне, как болельщику, абсолютно все равно, сколько за это заплатили», – сказал Гаджиев в интервью Sport24

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31 августа клубы РПЛ обсудили возможное изменение форматов лиг и отмену лимита на легионеров, но не приняли единого решения. Новое собрание состоится 1 октября.

На данный момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке (восемь иностранцев и 17 игроков с российским паспортом).

В разной форме лимит на легионеров действует в чемпионате России с 2005 года.

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