Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что думает о нынешней трансферной политике клуба.

«Идет форсированный процесс сколачивания новой команды. Я смотрю на все это с интересом. Мне даже немного завидно, ибо у меня не было таких возможностей. Мне бы не разрешили брать игроков за такие деньги. Может, в руководстве «Локомотива» нашли клад? Если они взяли кредит, то его же придется отдавать. Конечно, есть надежда, что эти ребята вырастут в цене, но это очень сложно.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Футбол Миранчуки могли уехать в «МЮ», но отказались. Не спешите их ругать 7 ЧАСОВ НАЗАД

У «Локомотива» с ЦСКА явно есть какая-то связь. Им надо бы дисконтными картами на 10% обзавестись – постоянные покупатели же. У «Локомотива» есть очень большая уверенность в своих трансферах. Они видят что-то, чего мы просто физически не можем рассмотреть. Отчасти это похоже на историю Томаса Цорна в «Спартаке». Он делает все очень решительно – продал того, купил этого. Во всей этой истории Ральф Рангник частично рискует своим именем. Хотя в Европе, наверное, это не будет иметь значения.

Я так понимаю, что трансферы с Марко Николичем не согласовывают, а просто ставят перед фактом. А как можно возразить Рангнику? Я вообще не представляю спор Николича и Рангника. Ральф – это глыба!» – цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс»

Геркус занимал пост генерального директора «Локомотива» с 2016 по 2018 годы.

«Локомотив» после 6 матчей чемпионата России идет на четвертом месте с 12 очками.

Чемпионат России Геркус рассказал об отказе братьев Миранчуков перейти в «МЮ» ВЧЕРА В 08:45