Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано может не вернуться в Москву из-за военного переворота в Гвинее.
Игрока вызвали в национальную команду Гвинеи на матчи отборочного этапа чемпионата мира-2022. В воскресенье утром в стране случился военный переворот. Вооруженная группа взяла в заложники президента, приостановила действие конституции и заблокировала все возможности въезды и выезда в страну в течение недели.
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- Сборная Гвинеи планировала сыграть дома с Марокко, но из-за переворота встречу перенесли на неопределенный срок.
- 1 сентября гол Камано помог сборной Гвинеи сыграть вничью с Гвинеей-Бисау (1:1) в матче квалификации ЧМ-2022.
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