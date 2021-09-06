«Локомотив» пытается вернуть нападающего Франсуа Камано в Москву. Футболист не может самостоятельно покинуть Гвинею, так как в стране случился военный переворот.

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«Футбольный клуб «Локомотив» прилагает все усилия, чтобы нападающий «железнодорожников» смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве. «Локомотив» предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своем доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба», – гласит сообщение на официальном сайте «Локо».

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В воскресенье утром в Гвинее произошел вооруженный переворот. Вооруженная группа взяла в заложники президента, приостановила действие конституции и заблокировала все возможности въезды и выезда в страну в течение недели.

Сборная Гвинеи планировала сыграть дома с Марокко, но из-за переворота встречу перенесли на неопределенный срок.

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