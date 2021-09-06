Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил о готовности помочь «Локомотиву» с возвращением Франсуа Камано из Гвинеи.
«Я уверен, что этот вопрос можно решить. Просто нужно обратиться к тем людям, которые могут помочь «Локомотиву» и Франсуа. Скажу так, если «Локомотив» обратится ко мне – вывезу Камано из Гвинеи! Даже если говорить проще, сейчас из-за пандемии ничего не двигалось. Люди ехали через другие страны. Если в Гвинее все закрыто, через соседнее государство можно улететь. Переехать в него на машине или автобусе. Да и Камано зарабатывает столько, что вопрос решается очень легко: дать чуть-чуть денег и его вывезут, как угодно и куда угодно. Для «Локомотива» главное, чтобы не частями», – приводит слова Селюка «Чемпионат».
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«Локо» пытается вызволить Камано из Гвинеи, где случился переворот
- В воскресенье утром в Гвинее произошел вооруженный переворот. Вооруженная группа взяла в заложники президента, приостановила действие конституции и заблокировала все возможности въезды и выезда в страну в течение недели.
- «Локомотив» заявил, что пытается вернуть Франсуа Камано в Москву. Нападающий оказался в стране во время матчей сборных.
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