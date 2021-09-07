Вратарь «Байера» и сборной России Андрей Лунев рассказал, что «Зенит» хотел вернуть игрока, взяв его в аренду.
– В конце августа были новости о том, что «Зенит» хочет взять вас у «Байера» в аренду. Сколько в этом правды?
Футбол
Удаление Головина, 90 минут Черышева и один гол на всех
– 100 процентов.
– Почему аренда не случилась?
– А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешел в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шел. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем? – приводит слова Лунева Sport24.
- Контракт вратаря с петербуржцами истек 30 июня 2021 года. В «Зенит» он перешел детом 2017-го из «Уфы».
- Лунев пополнил состав «Байера» на правах свободного агента и подписал контракт на 2 года.
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