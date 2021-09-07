Два месяца назад Станислав Черчесов покинул сборную Россию. Формулировка «уволен» ни разу не встретилась в официальных документах, но вся страна понимала: тренер не ушел сам, его убрали в одностороннем порядке. При этом среди болельщиков сборной не было, кажется, никого, кто вписывался за Черчесова. Одних раздражала игра, других – жалкий результат на Евро, третьих – агентские мутки, четвертых – слабые ораторские навыки и сумасшедший гонор четвертьфиналиста ЧМ-2018.

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Станислав Саламович стал самым ненавидимым тренером сборной, обойдя и Бышовца, и Ярцева, и даже Капелло с Адвокатом. Было полное ощущение: после изгнания Черчесов растворится в медиапространстве и уже никогда не получит приличного оффера. Время показало, что эти предположения – полная чушь: Станислав по-прежнему интересен русским работодателям.

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Как Черчесов провел первые недели после отставки?

Бывший тренер сборной ошибся со стратегией на Евро, но грамотно разрулил собственное увольнение. По контракту ему полагались 300 млн рублей, но Черчесов официально отказался от этих денег – лишь попросил выплатить з/п штабу до конца 2021 года.

Станислав Черчесов Фото: Getty Images

Так Станислав показал, что он не такой алчный, как принято считать. Более того, он хороший друг, потому что переживал о судьбе ассистентов. Конечно, за пять лет в сборной Черчесов обеспечил себя до конца жизни, но 300 прощенных миллионов все равно впечатляют. В июле инсайдеры обещали раскопать информацию, что Стас взял минимум часть этих денег, но пока никаких пруфов нет. Формально Черчесов повел себя крайне достойно.

Откуда слухи об интересе ЦСКА к Стасу?

Если верить источникам Eurosport.ru, Черчесов мечтает поскорее доказать, что он солидный тренер, а не безыдейный физручелло. Чтобы получить новую работу, Стас поручил агентам влезать в любые переговоры, а сам появлялся на матчах нового сезона РПЛ. В частности Черчесова видели в ложе на стартовых играх ЦСКА – этот факт тут же породил версии о том, что экс-тренер сборной скоро сменит Алексея Березуцкого.

Идея выглядела абсолютно нелепой, особенно учитывая спартаковское прошлое Стаса и ноябрьский конфликт с Гинером, но со временем все изменилось. Как известно, в нынешнем ЦСКА решения принимает Максим Орешкин, известный импульсивностью и оригинальностью. Весной он внезапно привез Ивицу Олича, а сейчас, после небольшого кризиса, начал всерьез рассматривать Черчесова как главного тренера ЦСКА.

Станислав Черчесов, Россия – Дания, Евро-2020 Фото: Getty Images

Что мешает назначить Стаса уже сейчас? Во-первых, Березуцкий пока не затонул окончательно: москвичи идут примерно на том уровне, которому соответствует состав. Во-вторых, Орешкин много общается с Алексеем – есть сценарий, что Максим проникнется взглядами легенды и даст ему целый сезон на эксперименты. При этом столичные инсайдеры убеждены, что тень Черчесова будет нависать над клубом после каждой серии поражений.

Что известно про Черчесова в «Спартаке»?

Понятно, что Зарема против таких раскладов, но даже в интервью Собчак Салихова привела странный пример некомпетентности Черчесова: якобы он выбрал молодого джигита Джанаева вместо проверенного Плетикосы. Но если вспомнить конец нулевых, выяснится, что больше всех в Сослана верил не Стас, а Карпин, которого Зарема уважает. В общем, эту леди с ее позицией «только через мой труп» вполне можно переубедить. Тем более в окружении Федуна хватает людей, которые считают, что Стас сможет угомонить трибуны и оперативно поставить внятный футбол.

Сам Леонид Арнольдович пока сомневается в Черчесове. Возможно, сказываются флэшбеки из 2008-го, когда коуч избавился от легенд (Титова и Калиниченко), а потом слил квалификацию ЛЧ киевскому «Динамо» с общим счетом 2:8. Позже, в 2010-м, Стас пытался объяснить тот кризис – доводы в интервью «СЭ» (возрастной состав, дохлые трансферы) в целом звучат разумно. Так что ориентироваться на уровень Черчесова 13-летней давности тоже странно. Другая проблема – реакция болельщиков, которые злы на Стаса из-за Евро, но в этом плане он далеко не Кононов и точно не замкнется на хейтерах.

Станислав Черчесов Фото: Getty Images

Недавно в русских изданиях проскакивала информация о контакте Черчесова со «Спартаком» и даже потенциальная зарплата коуча – 2 млн евро в год на весь штаб. По данным Eurosport.ru, это фейк: никаких рабочих встреч и обсуждений окладов еще не было. Пока Черчесов относительно далек от «Спартака».

Где Станислав сейчас?

На днях корреспондент «СЭ» Георгий Кудинов заехал в Инсбрук и на городском стадионе встретил Станислава Черчесова. Экс-тренер сборной сидел в солнцезащитных очках и рубашке с коротким рукавом – в общем, был на чилле. Немного повспоминал, как сам рубился в Австрии, а потом сказал, что приедет в Россию на игру «Легии» и «Спартака». Естественно, по приглашению варшавской стороны – но понятно, что в Москве Стас пообщается не только с поляками. Источники Eurosport.ru утверждают, что Черчесов по-прежнему востребован не только среди топов, но и среди середняков РПЛ. Видимо, забвения после Евро все же не случится.

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