Полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо может перейти в ЦСКА. Воспитанник каталонцев стал одной из приоритетных целей армейского клуба после срыва трансфера Саму Кастильехо из «Милана».
Кольядо не входит в планы тренерского штаба «Барселоны» в нынешнем сезоне и не попал в заявку на сезон, сообщает Transfermarkt. Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Кольядо может оказаться в российском или турецком чемпионате, чтобы получать игровую практику.
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- В составе взрослой команды «Барселоны» Кольядо провел 2 матча.
- В сезоне-2020/21 футболист выступал за «Барселону Б».
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