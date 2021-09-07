Полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо может перейти в ЦСКА. Воспитанник каталонцев стал одной из приоритетных целей армейского клуба после срыва трансфера Саму Кастильехо из «Милана».

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Кольядо не входит в планы тренерского штаба «Барселоны» в нынешнем сезоне и не попал в заявку на сезон, сообщает Transfermarkt. Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Кольядо может оказаться в российском или турецком чемпионате, чтобы получать игровую практику.

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В составе взрослой команды «Барселоны» Кольядо провел 2 матча.

В сезоне-2020/21 футболист выступал за «Барселону Б».

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