Новый вратарь «Зенита» Станислав Крицюк прокомментировал переход в петербургский клуб и объяснил, почему решил уехать из португальского «Жил Висенте» в Россию.

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– Посмотрим, как будет складываться ситуация. Я уверен в своих силах, конкуренции не боюсь, за счет нее мы становимся лучше. Дальше будем работать, прикладывать максимальные усилия, чтобы помогать клубу, показывая свои сильные стороны. Почему поменял? Не все завязано на погоде и Европе, тем более, если брать Петербург, то это самый европейский город. Погода – один из немногих минусов города. И я все-таки россиянин, у меня здесь семья. К тому же, «Зенит» – самый большой клуб России. Для любого футболиста это большой вызов, когда появляется возможность за него выступать.

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– Может быть, сыграла свою роль еще и Лига чемпионов?

– Очень много нюансов, которые способствовали этому переходу. И этот в том числе.

– Сборная?

– Мое мнение – конечно, из «Зенита» легче попасть в сборную, чем из португальской лиги. Может быть, я не совсем прав, но есть такое ощущение, – цитирует 30-летнего Крицюка официальный сайт клуба

Контракт с игроком подписан по схеме «1+1».

Последние два года Крицюк провел в португальских «Белененсеше» и «Жил Висенте». Еще раньше в 2013-16 годах он выступал за «Брагу» и «Риу Аве», а потом перешел в «Краснодар», с которым дважды стал бронзовым призером РПЛ.

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