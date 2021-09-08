Нападающий «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал о возможности перехода в российский клуб в будущем.
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«Разговоры есть, это не секрет. На данный момент в чемпионате России я оказаться не могу, так как играю за «Рому» и хорошо себя там чувствую. Что будет дальше, время покажет. Никогда не говори никогда», – приводит слова Мхитаряна «Матч ТВ».
ЧМ. Квалификация. Европа
Мхитарян отреагировал на решение Захаряна играть за Россию
4 ЧАСА НАЗАД
  • Ранее сообщалось об интересе к Мхитаряну со стороны «Зенита».
  • 32-летний игрок в этом сезоне провел 4 матча за «Рому», отметившись голом и 2 результативными передачами.
Мхитарян отреагировал на решение Захаряна играть за Россию
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