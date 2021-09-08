Опубликовано 08/09/2021 в 18:18 GMT

Нападающий «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал о возможности перехода в российский клуб в будущем.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

«Разговоры есть, это не секрет. На данный момент в чемпионате России я оказаться не могу, так как играю за «Рому» и хорошо себя там чувствую. Что будет дальше, время покажет. Никогда не говори никогда», – приводит слова Мхитаряна «Матч ТВ».

ЧМ. Квалификация. Европа Мхитарян отреагировал на решение Захаряна играть за Россию 4 ЧАСА НАЗАД

Ранее сообщалось об интересе к Мхитаряну со стороны «Зенита».

32-летний игрок в этом сезоне провел 4 матча за «Рому», отметившись голом и 2 результативными передачами.

Футбол Пепе и Мхитарян зарубились в товарке. Мужчин пришлось разнимать 29/07/2021 В 14:21