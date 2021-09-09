Российская Премьер-лига и еще 12 европейских чемпионатов выступили против предложения проводить чемпионат мира каждые два года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL).
«Лиги решительно и единогласно выступили против любых предложений о проведении чемпионата мира каждые два года. Лиги будут работать вместе с другими заинтересованными сторонами с целью не допустить, чтобы футбольные руководящие органы принимали односторонние решения, наносящие вред внутреннему футболу, который является основой нашей индустрии и имеет первостепенное значение для клубов, игроков и болельщиков по всей Европе и во всем мире.
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Новые соревнования, обновление или расширение турниров клубов и сборных как на континентальном уровне, так и на глобальном уровне, не являются решением текущих проблем нашей игры с учетом и без того перегруженного календаря. Футбольный календарь определенно требует согласования всеми заинтересованными сторонами и может быть результатом только тонкого баланса между клубным и национальным футболом, а также внутренним и международным клубным футболом», – гласит сообщение на сайте EPFL.
- В совет директоров EPFL входят АПЛ и английская футбольная лига, а также профессиональные лиги Испании, Германии, Италии, Португалии, Франции, России, Швейцарии, Швеции, Дании, Румынии и Польши.
- Ранее против идеи проводит ЧМ каждые два года выступил президент УЕФА Александер Чеферин.
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