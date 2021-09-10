В любительском футболе произошла драка на поле во время игры команд «Виктория» и «Пахтакор» в открытом чемпионате Иркутска. Пострадал судья Антон Рженев.

На 85-й минуте матча при счете 1:1 арбитр назначил пенальти в ворота «Пахтакора», и игрок команды Бобомурод Алланазаров напал на судью. К нему подключился Дилмурод Капланов – некоторые медиа называли его болельщиком, так как он вырвался на поле со стороны трибун, но на самом деле это футболист команды, ранее дисквалифицированный на три года за толчок и оскорбление арбитра.

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Судья получил удар в голову и ненадолго потерял сознание. Алланазарова дисквалифицировали до 2 сентября 2024 года, «Пахтакору» засчитали техническое поражение со счетом 0:3.

«Сразу после финального свистка я получил сильный удар сзади в область головы и шеи, на короткое время потерял сознание, после того как очнулся, увидел, что удар нанес дисквалифицированный игрок команды «Пахтакор» Капланов Дилмурод», – рассказал Рженев.

После инцидента федерация футбола Иркутска обратилась в полицию. «Арбитр Антон Рженев и Федерация футбола города Иркутска подали заявление с просьбой привлечь Бобомурода Алланазарова и Дилмурода Капланова к уголовной ответственности», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте

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