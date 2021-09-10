Полузащитник «Спартака» Куинси Промес недоволен текущим положением клуба, который замыкает топ-10 турнирной таблицы после 6 туров РПЛ.

– Желание сыграть на Евро было одной из причин твоего возвращения в «Спартак». Что движет тобой теперь?

– Цель – снова стать чемпионом. Я привык бороться за верхние места. Был первым здесь, был первым с «Аяксом». А где мы сейчас? Это нельзя принять, с этим нельзя примириться.

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Семь лет назад, когда я впервые летел в Москву, мне рассказали, что «Спартак» уже многие годы не мог вернуть себе первое место. Такая информация никак не сочеталась со званием самой титулованной команды России. Тогда я пообещал, что уйду в другой клуб только после того, как это недоразумение будет исправлено. И сдержал слово.

Теперь могу сказать то же самое. Я никуда не уйду, пока мы не возьмем новый значимый трофей. Моя мотивация – вернуть «Спартак» на первое место. Оно должно быть в крови у клуба, – цитирует Промеса официальный сайт «Спартака»

«Спартак» набрал 7 очков и отстает от лидирующего «Зенита» на 10.

Следующий матч команда Руя Витории проведет 11 сентября против «Химок».

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