Президент России Владимир Путин раскритиковал предложение об отмене лимита на легионеров в российском футболе.
«Вот я опять слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно: вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда [по футболу] не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут играть», – заявил Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта по информации «Р-Спорт».
Чемпионат России
Промес: «Привык бороться за верхние места, а где мы сейчас?»
- В октябре клубы РПЛ снова продолжат обсуждать возможные изменения в лимите на легионеров. Ограничения действуют с 2005 года.
- Сборная России в современной истории ни разу не попадала на олимпийский футбольный турнира, а на Евро и ЧМ лишь дважды выходила из группы (2008, 2018).
Чемпионат России
Игроки любительской лиги избили судью. Он потерял сознание
Чемпионат России
РПЛ выступила против идеи проводить ЧМ каждые 2 года