Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал президента России Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Моя позиция такая же: легионеров должно быть меньше. Конечно, клубы хотят зарабатывать больше, поэтому выступают за отмену лимита. Если бы я решал эти вопросы, я бы сократил количество легионеров до минимума, а позже – до нуля. Но те, кто расценивают футбол не как спорт, а как бизнес, конечно, нуждаются в максимальном шоу. Они скоро возьмут туда и Моргенштерна, и Даню Милохина. Я последние полгода говорю о том, что против увеличения количества легионеров. Пусть россияне играют в футбол в своей стране. Нужно шоу – делайте, но не убивайте при этом футбол.

Чемпионат России Путин выступил против отмены лимита на легионеров 6 ЧАСОВ НАЗАД

Каждый легионер – это минус один наш спортсмен, который мог бы играть и показывать результат. Легионеры занимают места наших, они – гастарбайтеры, но при этом очень высокооплачиваемые и блатные», – приводит слова Милонова «Матч»

В настоящее время в чемпионате России действует лимит на легионеров в формате «8+17».

В октябре клубы РПЛ продолжат обсуждать возможные изменения. Ограничения действуют с 2005 года.

Чемпионат России Промес: «Привык бороться за верхние места, а где мы сейчас?» 8 ЧАСОВ НАЗАД