Полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо смогут принять участие в ближайших матчах «Зенита» – с «Ахматом» в РПЛ и с «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

ФИФА отменила бан футболистов, которым было запрещено играть за «Зенит» до 14 сентября по просьбе Бразильской конфедерации футбола (CBF). «11 сентября в футбольный клуб «Зенит» было направлено официальное письмо ФИФА, в котором сообщается об этом решении. Из письма следует, что игроки сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо смогут принять участие в играх «Зенита» после окончания паузы на матчи национальных сборных.

Лига чемпионов УЕФА Барриос пропустит матч с «Челси», как и Малком с Клаудиньо ВЧЕРА В 12:51

Футбольный клуб «Зенит» благодарит РФС, УЕФА и ФИФА за содействие, а также Бразильскую конфедерацию футбола за готовность пойти навстречу и принять взвешенное решение», – сообщается в заявлении «Зенита», опубликованном на официальном сайте клуба

Также ФИФА сняла запрет на участие в ближайших матчах АПЛ для футболистов сборных Бразилии, Чили, Мексики и Парагвая.

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в субботу, 11 сентября, в 16:30 (мск). Игра с «Челси» пройдет во вторник, 14 сентября, в 22:00 (мск).

Лига чемпионов УЕФА Юрист: «Зенит» не сможет обжаловать бан Малкома и Клаудиньо» ВЧЕРА В 10:16