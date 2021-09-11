11 сентября московский «Локомотив» принимал на своем поле «Крылья Советов» из Самары в рамках 7 тура РПЛ. Два мяча в актив записал гвинейский нападающий Франсуа Камано. После встречи он рассказал о возвращении в Россию с родины, где сейчас напряженная политическая обстановка.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Рад, что вернулся в здравии. Знаю, что все волновались за меня. Я получил очень много звонков.

Чемпионат России Селюк – о возвращении Камано: «Главное, чтобы не частями» 06/09/2021 В 09:10

Вы знаете ситуацию в моей стране. Но я старался сохранять спокойствие. Даже там я концентрировался на матче с «Крыльями» – понимал, что будет сложная игра. Когда я прилетел, сразу поехал на тренировку в «Лужники». И там думал только об игре», – сказал Камано в эфире «Матч Премьер».

«Локомотив» праздновал победу со счетом 2:0.

Франсуа Камано играет за московский клуб с 2020 года.

Чемпионат России «Локо» пытается вызволить Камано из Гвинеи, где случился переворот 06/09/2021 В 07:15