11 сентября московский «Локомотив» принимал на своем поле «Крылья Советов» из Самары в рамках 7 тура РПЛ. Два мяча в актив записал гвинейский нападающий Франсуа Камано. После встречи он рассказал о возвращении в Россию с родины, где сейчас напряженная политическая обстановка.
«Рад, что вернулся в здравии. Знаю, что все волновались за меня. Я получил очень много звонков.
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Вы знаете ситуацию в моей стране. Но я старался сохранять спокойствие. Даже там я концентрировался на матче с «Крыльями» – понимал, что будет сложная игра. Когда я прилетел, сразу поехал на тренировку в «Лужники». И там думал только об игре», – сказал Камано в эфире «Матч Премьер».
- «Локомотив» праздновал победу со счетом 2:0.
- Франсуа Камано играет за московский клуб с 2020 года.
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