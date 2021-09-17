Чаще всего врачи скорой помощи видят подъезды. За дежурство медики в среднем успевают на 15-20 вызовов, спешат по этажам, трясутся в старых лифтах. Глаз замыливается, и к концу дня они не обращают внимания ни на что, кроме симптомов пациентов. Когда 18 сентября 2014-го бригада питерской скорой приехала в дом чемпиона СССР-1984 в составе «Зенита» Владимира Долгополова, его никто не узнал: какой-то седой крепкий мужик носится из угла в угол, чешет затылок, судорожно трет лицо. Обычная ситуация. Но в комнате врачам стало не по себе: они увидели покрытый синяками труп женщины на кровати и тут же вызвали полицию.

Долгополов родился в Ленинграде в 61-м и прожил в родном городе всю жизнь. Владимир с детства отдался спорту, но в футбол попал не сразу. До 10 лет будущий чемпион занимался плаванием и гимнастикой и даже получал детско-юношеский разряд. Зиму Долгополов проводил с клюшкой в дворовой коробке, а летом рвал коленки на асфальтовой футбольной площадке. В результате мальчик двинулся футбольным путем и в 1979-м записался в СДЮШОР «ЛОМО» – Ленинградское оптико-механическое объединение, которое эволюционировало в школу «Зенита».

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В 17 лет Долгополов выиграл чемпионат СССР среди СДЮШОР. Крепкий проспект впечатлил руководителей клуба и попал в основной состав ленинградской команды. Цепкий, прыгучий, техничный защитник одинаково уверенно играл на любом месте в обороне. Четко действовал позиционно, запускал острые контратаки и полезно работал в подыгрыше. В первом же сезоне за «Зенит» Долгополов стал основным защитником, сыграл 20 матчей и помог завоевать бронзу.

Зенитовец Владимир Долгополов в центре Фото: Eurosport

Партнеры по «Зениту» прозвали Владимира Пушкин – юнга очень напоминал Александра Сергеевича внешне. Но в молодежке СССР защитник получил более солидное прозвище за мощнейший поставленный удар – Авр – сокращение от крейсера «Аврора», который выстрелами из орудий поддерживал штурм Зимнего дворца в 1917-м.

В 1984-м Долгополов с «Зенитом» подобрались к историческому первому титулу. Ленинградцы играли на искусственном поле в СКК, что бесило другие советские клубы, которые воспринимали только натуральную траву. Но непривычное покрытие дало фору «Зениту», а мощный состав, на 90% составленный из воспитанников, под руководством Павла Садырина разрывал соперников.

Перед золотым матчем против «Металлиста» главный конкурент питерцев «Спартак» даже пообещал отдать харьковчанам свою загран поездку в межсезонье, если они остановят «Зенит». Но «Металлист» проиграл 1:4 и уехал праздновать чемпионство вместе с победителями.

Долгополов до этого сезона затыкал дыры в составе благодаря своей универсальности. Но в золотом сезоне защитник обрел постоянное место на позиции либеро и выжигал атаки соперников. Партнеры обожали Владимира за надежность на поле и легкий характер в раздевалке: каждую тренировку Долгополов травил пачку свежих приколов, и одноклубники не понимали – он их берет где-то или сам выдумывает? Благодаря этому сплаву надежности и харизмы в молодежке СССР Долгополов капитанил несколько лет.

Но в 1987-м ключевой защитник покинул «Зенит» из-за призыва в армию. Как футболист Долгополов служил в составе «Динамо». Долг родине составил один сезон чемпионата СССР или 25 матчей за бело-голубых. Сразу после расчетов с армией Владимир вернулся в «Зенит», но лишь для того, чтобы стать свидетелем развала золотой команды воспитанников.

Золотой «Зенит»-1984. Владимир Долгополов в центре во втором ряду Фото: Eurosport

Долгополов остался и стал одним из самых авторитетных футболистов в обновленной команде. В 1989-м во время одного из перелетов «Зенита» на матчи харизматичный и юморной защитник зацепил остротой красивую стюардессу Наталью. Остальные игроки хихикали над флиртом ветерана и девушки в форме, но Наталья согласилась пойти с Владимиром на свидание. В 1991-м они поженились, и бывшая бортпроводница родила футболисту дочь Дарью.

В то же время карьера Долгополова пошла на спад. Советский Союз развалился, и футболист попробовал поиграть в Европе, но его хватило лишь на финские, эстонские и армянские клубы. В 1995-м Владимир завязал с футболом и рванул в бизнес: бывший защитник пытался работать менеджером в фирме «Адамант», но новая реальность после завершения карьеры не принимала Долгополова.

После нескольких лет неудач Владимир вернулся в «Зенит»: с 2007-го чемпион СССР работал начальником по работе с фанатами, а через два года стал менеджером по работе с ветеранами клуба. Жизнь снова вошла в колею – все было спокойно примерно семь лет.

18 сентября 2014-го на вызов Долгополова приехала скорая помощь. Когда врачи вошли в жилище бывшего футболиста, то обнаружили его жену Наталью с синяками и кровоподтеками по всему телу. Медики уже ничего не могли сделать – женщина была мертва. Бывший футболист метался по квартире и рвал седину на голове.

Вскрытие показало, что Наталья умерла от удара в живот тупым предметом, из-за чего началось внутреннее кровотечение. В крови женщины обнаружили алкоголь Сразу же после похорон Долгополову предъявили обвинение: якобы бывший футболист избил жену, и из-за этого она умерла. Героя Ленинграда-1984 посадили в СИЗО.

Владимир Долгополов после завершения карьеры Фото: Eurosport

Как только новость появилась в медиа, сразу же посыпались скелеты из шкафов. «Зенит» моментально уволил Долгополова и отказался помогать ветерану клуба с поиском адвоката. В клубе это объяснили тем, что Владимир последние годы много пил и прогуливал работу. Затем выяснилось, что и Наталья 10 лет страдала от алкоголизма.

Через полгода, в апреле 2015-го, адвокат добился перевода футболиста-ветерана под домашний арест, а в августе защита добилась смягчения меры до подписки о невыезде. Защита думала, что такая последовательность – хороший знак, но в январе 2016-го суд приговорил 54-летнего Долгополова к 10 годам тюрьмы. Для защиты это стало шоком.

Дело в том, что не было прямых улик против экс-защитника «Зенита». Полиция не нашла тупой предмет, которым избили Наталью. Свидетели утверждали, что Владимир никогда ни на кого не поднимал руку. Даже дочь Дарья и отец погибшей Натальи выступали на стороне Долгополова.

Сам Владимир рассказал такую версию: поздно вечером 17 сентября он смотрел матч Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА, а затем уснул. Когда проснулся, то обнаружил жену в таком состоянии. Мужчина предположил, что нетрезвая жена либо упала с лестницы, либо на нее напали на улице.

Но суд не поверил в эту версию. Судья заключил, что Долгополов несколько раз ударил жену неким предметом, но не ожидал, что это приведет к смерти. Дарья и ее дед, отец Натальи, подавали апелляцию, но 6 мая 2016-го Санкт-Петербургский городской суд подтвердил приговор. Защита принялась за подготовку к новой тяжбе, но случился неожиданный и крайне трагический поворот.

В конце мая чемпиона СССР хватил удар – инсульт. Долгополова перевели сначала в санчасть «Крестов», а затем все-таки вывезли в настоящую клинику. Владимир боролся за жизнь еще две недели, но повторный удар добил бывшего футболиста.

Могила Владимира Долгополова Фото: Eurosport

Таинственная история убийства жены Долгополова – лишь вершина айсберга поломанных жизней бывших спортсменов. Футболисты и другие атлеты отдают все детство и молодость спорту, чтобы развлекать зрителей. Поэтому после отставки на экваторе жизни они находят себя никому не нужными и ничего не умеющими состарившимися детьми без образования. И рано или поздно этот путь приводит их к бутылке, за которой дорожка резко ныряет в пропасть.

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