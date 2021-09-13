Обновлено 13/09/2021 в 13:26 GMT

Защитник ЦСКА Марио Фернандес завершил выступления за сборную России. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

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«Основным мотивом 30-летнего игрока стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС», – гласит сообщение на сайте

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В составе сборной Фернандес провел 33 матча, в которых забил пять мячей.

С национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.

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