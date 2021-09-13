Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.
«Перестаньте чудить с этим Марио! Сколько из-за него голов забили сборной! С ума сошли? Что вы из него идола делаете? Он не умеет играть в футбол! Фернандес – аферист! Бразильцы не взяли его в сборную, потому что не идиоты», – сказал Пономарев «СЭ».
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- В составе сборной России Фернандес провел 33 матча, в которых забил пять мячей.
- С национальной командой защитник дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.
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