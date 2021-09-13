Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

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«Будет ли теперь лучше после ухода натурализованного футболиста? Однозначно лучше. Сборная России – это сборная страны. Иметь игрока, у которого нет российского воспитания – это чит. Такое американцы могут себе позволить, но мы так делать не будем.

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Сборная России – это сборная русских футболистов, которые начинали пинать мяч в Иркутске, Саратове, Петербурге и Москве. Надо, чтобы все было по-честному. Мы ведь так можем дойти до маразма, если наберем всякого секонд-хенда. Каждый нерусский футболист – это минус для парней из дворов условного Саратова.

Натурализованные футболисты могут быть лучше наших? Проститутки тоже бывают красивые. Говорю просто по аналогии: вы можете на улице увидеть шикарную девушку, но ваша любимая – это ваша родная. А это все уже за деньги. Я ни в коем случае не сравниваю Марио Фернандеса с проституткой, но он – за деньги, а наши – по любви», – сказал Милонов «СЭ»

В составе сборной России Марио Фернандес провел 33 матча, в которых забил пять мячей.

С национальной командой защитник дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.

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