Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи покидает свою должность.

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Бывший арбитр из Венгрии уходит в отставку в связи с организационными изменениями в РФС, говорится в заявлении союза, опубликованном на официальном сайте

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«Приняв на себя руководство департаментом судейства, мы разработали новую стратегию и систему судейской деятельности в России в соответствии с высочайшими европейскими стандартами, в которой мы обеспечиваем судьям профессиональные условия и развитие как в физическом, так и в теоретическом плане.

С января 2020 года в РПЛ дебютировали шесть новых судей, многие из которых доказали свое мастерство в топовых матчах. Мы также дали шанс всем молодым и перспективным судьям в ФНЛ-1 и начали развивать женское судейство.

Высокое качество работы российских судей было признано ФИФА и УЕФА, поскольку в 2021 году ФИФА и УЕФА назначили российских судей на все крупные международные мероприятия: ЕВРО-2020, Олимпийские игры, чемпионат мира по пляжному футболу, чемпионат мира по футзалу. Также российские бригады арбитров судили Суперкубок УЕФА и финал Олимпийских игр среди женщин.

Мы гордимся достигнутыми результатами. В связи с недавними структурными изменениями в системе судейства, которые повлияли на позицию главы департамента судейства и расходятся с моими дальнейшими целями, я передаю эстафету нашим преемникам на беспрецедентной высоте и желаю Ашоту Рафаиловичу [Хачатурянцу – главе Судейского комитета РФС] всяческих успехов в проведении дальнейших реформ, которые мы начали вместе в российском судействе», – прокомментировал отставку Кашшаи.

Кашшаи возглавил департамент судейства РФС в январе 2020 года. Бывший арбитр из Венгрии пришел на смену Александру Егорову.

Виктор завершил карьеру в конце 2019 года. Он работал на финальном матче Лиги чемпионов-2010/11 и на финальном матче Олимпиады в Пекине-2008.

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