Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер отметился хет-триком в дебютной игре за клуб. Особенно хорош был первый мяч датчанина.
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На 2-й минуте матча 7-го тура РПЛ против «Урала» Хвича Кварацхелия исполнил наброс в штрафную с левого фланга, на который откликнулся Дрейер. 23-летний датчанин находился спиной к воротам и пробил пяткой в касание – мяч оказался в сетке.
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  • «Рубин» разгромил «Урал» со счетом 4:0, Дрейер забил еще по мячу на 80-й и 90-й минутах.
  • Андерс перешел в «Рубин» из «Мидтьюлланна» 28 августа 2021 года.
  • Казанцы заплатили за 23-летнего игрока 6 миллионов евро.
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