В Железнодорожном районном суде Воронежа прошло заседание по делу о договорном матче новороссийского «Черноморца» и «Чайки» (Песчанокопское). Тренер и все игроки «Черноморца», кроме вратаря, признали вину.

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Матч состоялся в мае 2019 года в рамках первенства зоны «Юг» ПФЛ и завершился победой «Чайки» со счетом 3:1. Следствие установило, что «Чайка» предложила не менее 500 тысяч рублей главному тренеру «Черноморца» Хазрету Дышекову за умышленный проигрыш, после чего тот убедил шестерых игроков сдать игру, пишет «Медиазона»

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Игроков «Черноморца» и их тренера обвинили в покушении на оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (часть 3 статьи 30, части 3 статьи 184 УК). Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, составляет 5 лет лишения свободы.

В рамках расследования было проведено более 150 допросов и очных ставок, обысков в офисах футбольных клубов и по месту проживания фигурантов дела.

Также к делу приобщены заявления букмекерских компаний. Предполагалось, что сотрудники «Чайки» делали ставки на исход матчей с участием своей команды, заранее зная результат.

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